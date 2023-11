Samsung voegt ND-filter toe aan Expert RAW camera-app

De camera-app Expert RAW wordt door Samsung bijgewerkt met een fijne update. Dankzij de update kun je vanaf nu een ND-filter gebruiken in de applicatie. Hiermee kun je de sluitertijd aardig opschroeven.

ND-filter in camera-app

De camera-app op je Samsung is al vrij uitgebreid, maar als je nog meer met fotografie wilt doen is er de Expert RAW app. Deze applicatie kun je op je Samsung gratis downloaden uit de Galaxy Store. De nieuwste versie is verder verbeterd en uitgebreid met een optie die je een ND-filter laat gebruiken.

In de fotografie wordt een ND-filter vaak gebruikt om overdag lange sluitertijden te behalen. Op deze manier krijg je bijvoorbeeld een waterval mooi op de foto, waarbij het water als een veeg wordt vastgelegd. Een statief is hierbij een onmisbare accessoire. De Expert RAW app biedt nu de ND-filter optie, die je terug kunt vinden in de Expert RAW Labs, in de instellingen van de app. Als de functie is ingeschakeld, krijg je de mogelijkheid om het ND-filter te activeren, en hierbij de sterkte aan te passen, waarbij je deze in kunt stellen op een eenheid tussen 2 en 1000.

Wat is een ND-filter?

Een ND-filter, oftewel een Neutral Density-filter, is een accessoire in de fotografie dat wordt gebruikt om de hoeveelheid licht die de lens van de camera bereikt te verminderen zonder de kleur of de kwaliteit van het licht te beïnvloeden. Het filter is grijs van kleur en komt in verschillende sterktes (aangeduid in stops) om de hoeveelheid licht die door de lens komt te verminderen.



Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 689,00 euro