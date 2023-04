Samsung News is de nieuwe app van Samsung: zo ziet hij eruit

Eerder werd al bekend dat de dienst ‘Samsung Free’ vervangen zal worden door ‘Samsung News’. Het merk heeft dit nu verder bevestigd en zien we beelden van de nieuwe dienst.

Samsung News in screenshots

Samsung News is het nieuwe platform waar Samsung voortaan het nieuws voor je zal voorschotelen. Google doet dit al langer met Google Discover en ook Samsung is niet nieuw hierin. Zo heeft het merk eerder dit al gedaan met bijvoorbeeld apps als Flipboard Briefing en Upday. De laatste naam die Samsung hierin aanbood is Samsung Free. Grote kans dat je deze app op je telefoon hebt, of hebt gehad als je deze hebt verwijderd. Free zal vervangen worden door Samsung News en de uitrol hiervan is nu gestart. Eerder verscheen al het nieuws dat Samsung de app zou gaan vervangen.

De nieuws-app van Samsung zal een ander design krijgen en wordt als eerst uitgerold naar de Galaxy-gebruikers in de Verenigde Staten. Gebruikers van Samsung Free zullen automatisch de nieuwe Samsung News app aangeboden krijgen. De applicatie bundelt het nieuws van aangesloten bronnen met ’s ochtends en in de avond een nieuwsoverzicht, en aangevuld met podcasts.

Wanneer de uitrol start in ons land is nog niet bekend.