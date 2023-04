Samsung News is nieuwe naam voor Free, alternatief voor Google

Google heeft Google Discover, Samsung heeft op haar toestellen de Samsung Free sectie waarmee je het nieuws kunt volgen. Samsung zal de dienst nu hernoemen naar Samsung Free, zo bevestigt de fabrikant.

Samsung News vervangt Free

Wanneer je in het bezit bent van een smartphone of tablet van Samsung, heb je vast al eens de naam Samsung Free voorbij zien komen. Het is een gepersonaliseerde feed met nieuwsberichten, die zijn afgestemd op jouw interesses. De dienst gaat al langere tijd mee en is bekend onder vele verschillende namen. Denk aan Upday, Samsung Daily, Flipboard Briefing en nu dus Samsung Free. Nu gaat ook die naam naar het kerkhof, en heeft Samsung de naam Samsung News bedacht.

Samsung News moet met een nieuw design, een nog beter alternatief worden voor Google Discover. De nieuwsdienst van Google doet hetzelfde en weet doorgaans een goede selectie voor te schotelen van nieuwsberichten die voor jou interessant zijn. Je kunt overigens gewoon al Google Discover op je Samsung instellen op het linker startscherm, als je dit liever hebt dan de dienst van Google. Duidelijk is dat Samsung twee functionaliteiten uit de News app zal gaan halen, het gaat om de tabbladen Watch en Play. Deze worden overgeheveld naar de Samsung TV Plus app en de Game Launcher die het bedrijf al aanbiedt.

Het is nu nog niet duidelijk wanneer Samsung de nieuwe Samsung News toepassing uitrolt naar alle gebruikers. Tot die tijd zul je het moeten doen met Samsung Free of Google Discover.