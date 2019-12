Samsung presenteert nieuwe Galaxy A01 instapper met prima specs

De A-serie van Samsung is uitgebreid met een nieuw model. De fabrikant laat de Samsung Galaxy A01 zien aan het publiek, een echte instapper als smartphone.

Samsung Galaxy A01 aangekondigd

We hebben al een aantal nieuwe modellen in de Galaxy A-serie gezien, maar Samsung voegt daar nu nog een nieuw model aan toe. Het is een toestel met een opvallende naam; de Samsung Galaxy A01. Zoals je al verwacht bij het zien van de naam, is dit tevens het meest goedkope toestel uit de A-serie.

De specificaties zijn vrij aardig. We zien een 5,7 inch HD+ beeldscherm met een notch in druppelvorm. Hierin bevindt zich de 5 megapixel front-camera. Aan de achterzijde heeft de Galaxy A01 een dual-camera met 13MP hoofdsensor en 2MP dieptesensor. De smartphone is verder voorzien van een octa-core processor, maar liefst 6 of 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslagruimte.

Aan boord van de Galaxy A01 is verder een 3000 mAh accu en dual-sim + geheugenkaart ondersteuning. Ook is een FM-radio aanwezig en een lichtsensor. Het is niet bekend op welke Android-versie de telefoon draait; dit is mogelijk Android 10, maar kan ook Android 9 Pie zijn. De smartphone komt beschikbaar in de kleuren rood, blauw en zwart.

Een releasedatum, waar de telefoon verkrijgbaar zal zijn en de prijs, dat is informatie die we nog niet weten. Aangezien de Galaxy A10 (de huidige goedkoopste smartphone uit de A-serie) voor 150 euro op de markt kwam, verwachten we dat het toestel rond de 119-129 euro zijn debuut zal maken. Echter is het nog niet bekend de Galaxy A01 ook in Nederland verschijnt.