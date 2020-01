Sony Xperia XZ3 en Xperia XZ2-serie krijgt Android 10 update

Goed nieuws voor de bezitters van verschillende Sony-toestellen. Sony is begonnen met het uitrollen van Android 10 voor de Xperia XZ3 en de volledige Xperia XZ2-serie.

Android 10 voor XZ2 en XZ3

Sony voorziet vier toestellen van de update naar Android 10. De fabrikant bracht deze update eerder al uit voor de Xperia 1 en de Xperia 5. Nu is hij voor eerder uitgebrachte smartphones van de Japanse fabrikant beschikbaar gesteld. De update is vanaf nu beschikbaar voor de volgende vier smartphones; de Xperia XZ3, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact en Xperia XZ2 Premium.

Bij verschillende gebruikers is de update ook al in Nederland uitgerold. Bovenop Android 10 heeft Sony haar eigen skin. De update naar Android 10 brengt een reeks nieuwe functies. Je krijgt meer te zeggen over de rechten van apps (permissies), notificaties zijn verbeterd en er is natuurlijk het donkere thema.

Het kan zijn dat het even duurt voordat iedere gebruiker een melding krijgt van dat de update beschikbaar is. Eventueel kun je handmatig checken of de update al gedownload kan worden. Hiervoor ga je naar de instellingen en ga je naar ‘systeem’.

