Storing legt chat-app Telegram plat (16 december)

Het lijkt de week van de storingen te zijn. Nadat van de week een grote storing gaande was bij Google, heeft nu berichtendienst Telegram een grote storing. De dienst ondervindt problemen met het ontvangen en verzenden van berichten.

Telegram storing

Sinds woensdagmiddag 16 december heeft Telegram te maken met een wereldwijde storing. De dienst wordt over de hele wereld gebruikt en treft ook gebruikers in Nederland. Rond 14:20 uur doken de eerste berichten op en blijft de dienst op ‘verbinden’ staan. Er kunnen geen berichten verzonden en afgeleverd worden, en dus ook niet ontvangen worden. Wanneer je een bericht stuurt, blijft deze in de wachtrij hangen.

Het is niet bekend of alle gebruikers worden getroffen door de storing. DroidApp zal je op de hoogte houden via dit bericht.

Update 14:35 uur: Telegram laat het volgende weten op Twitter; Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We’re working to bring them back online.

Please hang on, and sorry for the inconvenience!