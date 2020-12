Google kampt met enorme storing: problemen met Gmail, Drive en YouTube

Sinds begin van de middag is er een grote storing gaande bij Google. Het bedrijf kampt met verschillende problemen bij de diverse diensten. Gmail, Google en YouTube zijn onbereikbaar.

Google storing

Er is een storing bij Google. Verschillende diensten ondervinden hiervan problemen. Hierdoor kan het zijn dat een dienst niet te gebruiken is, of dat bijvoorbeeld mails niet binnen komen of verzonden kunnen worden. Niet alleen de websites liggen plat, maar ook de (mobiele) apps kampen met de problemen.

Diensten die plat liggen zijn onder andere Google Drive, Gmail en YouTube. Echter treft het ook de Google Play Store, waar geen content geladen wordt en de pagina’s leeg blijven. Daarnaast lijken ook gamedienst Google Stadia, Hangouts, de Google Home app en Nest-producten met problemen te kampen door deze storing. Bij sommige gebruikers lijkt Google Agenda ook niet te werken, al is dit niet bij iedereen het geval.

Op dit moment is niet bekend wanneer de storing opgelost wordt. Zodra hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte. We zullen in dat geval dit artikel bijwerken met nieuwe informatie.

Update 14:00 uur: het lijkt erop dat Google de oorzaak heeft gevonden, en de storing heeft opgelost.