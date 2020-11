Deze twee nostalgische Nokia’s worden binnenkort in nieuw jasje gestoken

Nokia heeft in het verleden al meerdere ‘oude’ Nokia’s in een nieuw jasje gestoken. Binnenkort krijgen we twee oude bekende toestellen te zien, in een nieuw jasje; de 6300 en 8000.

Nokia 6300 en 8000 in nieuw jasje

HMD Global weet leuk te scoren met toestellen die in een nieuw jasje uitgebracht worden, en verwijzen naar een model van ‘vroeger’. Dit zagen we al bijvoorbeeld met de Nokia 2720 Flip en de Nokia 3310 (2017). Dit jaar wil Nokia nog hetzelfde kunstje uitoefenen met twee andere modellen die ons denken aan de ‘goede oude Nokia-tijd’.

Als eerst zou Nokia van plan zijn om de Nokia 6300 in een nieuw jasje te steken. Het was in 2007 een enorm populair toestel en in een eerdere editie van onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ bespraken we alle mogelijkheden al van de Nokia 6300. We zijn benieuwd of de twee LED-lampjes aan de zijkanten ook hun weg weten te vinden naar het nieuwe model.

Nokia 8600

Het volgende model dat in een nieuw jasje gestoken gaat worden is de Nokia 8000. Hoewel dit model niet bekend is, was er wel de 8000-serie met eenzelfde design. Dit toestel had een kenmerkend design met een uitschuifbaar geheel. Kenmerkend was verder de roestvrijstalen behuizing en de soft-slide cover.

Veel details over hoe de nieuwe toestellen eruit komen te zien is niet bekend. Wel zouden ze allebei met 4G-ondersteuning op de markt komen. Eerdere nieuwe nostalgische modellen werden vaak met KaiOS op de markt gebracht. Of deze twee dat ook krijgen is niet bekend.