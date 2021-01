Verenigde Staten zet Xiaomi op zwarte lijst: dit zijn de gevolgen

Nadat eerder Huawei al op een zwarte lijst werd gezet door de VS, is nu Xiaomi de pineut. Het bedrijf staat op een militaire zwarte lijst en dat kan gevolgen hebben, hoewel deze duidelijk minder erg zijn dan bij Huawei het geval is.

Xiaomi op zwarte lijst gezet

De Verenigde Staten hebben het steeds minder met Chinese bedrijven. Dit blijkt wel uit het feit dat Huawei al bijna twee jaar lang op een zwarte lijst staat. Hierdoor kan het bedrijf geen zaken doen met Amerikaanse bedrijven, wat weer resulteert in smartphones zonder Google-diensten. Nu is bekend geworden dat het Amerikaanse Department of Defense (DoD) Xiaomi op haar militaire zwarte lijst heeft gezet.

Dat Xiaomi nu op deze lijst is gezet, betekent dat Amerikaanse investeerders niet langer meer mogen investeren in de Chinese fabrikant. Bedrijven die op de lijst staan, worden beschouwd als een ‘Communistisch, Chinees militair bedrijf’. Degenen die nu nog aandelen hebben in Xiaomi, dienen deze voor november 2021 te verkopen, zo blijkt uit de desbetreffende maatregel die Xiaomi in november afgelopen jaar heeft bepaald.

De situatie tussen Amerika en Xiaomi is anders dan die met Huawei. Amerikaanse bedrijven mogen nog steeds samenwerken, al zal Xiaomi het nu wel missen dat er minder geld binnenkomt. Onder andere Qualcomm is een investeerder in de fabrikant. De reden dat Xiaomi op de lijst is gezet, is niet bekend. Het kan goed zijn dat het een nieuw drukmiddel is. Voor nu verandert er voor de consument niets.

In een reactie laat Xiaomi weten dat het eventueel een plan B klaar heeft liggen, mocht er nog iets in de toekomst gebeuren. Daarbij laat de fabrikant weten dat het niet onder controle staat of gelieerd is aan het Chinese leger. Xiaomi is wereldwijd de nummer 3 smartphonefabrikant, na Samsung en Huawei.

Xiaomi Mi 10T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 429,00 euro