Wat kun je verwachten van de Strike app?

Bitcoin liefhebbers opgelet! Sinds eind april 2024 heeft Strike haar vleugels uitgeslagen in Europa, waaronder in Nederland. Dit is goed nieuws als Bitcoin handel helemaal jouw ding is, want Strike is een mobiele applicatie die zich uitsluitend richt op de handel in Bitcoin, en alles wat daarmee te maken heeft.

Strike was al actief in de U.S.A., maar ziet Europa als een tweede grote markt om een dominante speler in te worden. In Europa wonen meer dan 440 miljoen mensen, en Europa kent het hoogste percentage Bitcoin-handelaren ter wereld. Strike gaat dan ook de strijd aan met spelers als EToro, Coinbase en Bitvavo, wat inmiddels gevestigde namen zijn, ook in Nederland. Hieronder schetsen we een beeld van wat je van de Strike app kunt verwachten, zodat je weet of installatie van deze app de moeite waard is.

Dit kun je met de Strike app doen

Zoals je mag verwachten van een app die zich focust op de handel in Bitcoin, kun je met deze app snel Bitcoin kopen, verkopen, verzenden en bewaren. Als je Bitcoin koopt, dien je geld te storten (via een reguliere SEPA betaling) naar Strike. Je geld wordt niet eerst in een depot gestort zoals bij Bitvavo, maar je ziet na het storten van geld direct BTC bijgeschreven in de app. Het storten van geld is gratis. Omgekeerd geldt dat ook, want als je Bitcoin verkoopt dan staat het geld (in euro’s) daarna weer op je bankrekening, en niet in een depot bij Strike.

De Strike app maakt het mogelijk om gratis BTC op te nemen, en de BTC in eigen crypto wallets te laten storten. Heeft dit je voorkeur, dan kan Strike een goede keuze zijn om in Bitcoin te gaan handelen.

Strike heeft genoeg andere functionaliteiten

Standaard handelen in Bitcoin is niet het enige dat de mobiele applicatie biedt. Want je kunt ook peer-to-peer handelen via Strike. Je opereert dan via het razendsnelle Lightning network, en kunt zo euro’s zenden naar andere Strike accounts. Dit komt er in de praktijk dus op neer dat je met euro’s kunt betalen aan anderen voor verleende diensten, waar die anderen zich ook bevinden ter wereld. Dit is een snelle manier van betalen, en er gelden ook geen limieten. De ontvanger kan het geld dan eveneens in euro bijgeschreven krijgen in zijn Strike account, maar je kunt je er ook voor kiezen dat diegene in BTC of in dollars betaald krijgt. Dit is een unieke functionaliteit van Strike die grote concurrenten van Strike niet bieden, ondanks dat ze al jaren actief zijn in ons land en elders in Europa. Als de hiervoor beschreven functionaliteit niet toereikend is, kun je via de app ook Bitcoin versturen van je eigen wallet naar andere Bitcoin of Lightning wallets.

Verder doen we je nog de tip om eens te kijken naar de functionaliteit binnen de app waarmee je periodiek Bitcoin kunt aankopen. Ook dit is eenvoudig in te stellen via de app, en wel voor het door jou gewenste bedrag. Ook kun je zelf de frequentie instellen waarmee je Bitcoins aankoopt. Dit kan bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks of maandelijks, net wat je prettig vindt, en bijvoorbeeld afhankelijk van hoeveel reserves of inkomen je hebt.

Wat volgt er nog binnen deze Bitcoin app?

Zoals veel crypto apps is ook Strike volop in beweging. Er komen nog meer functionaliteiten bij, zoals vermoedelijk betaling via iDEAL en de mogelijkheid om ook te handelen in andere soorten cryptocurrencies. De focus van Strike blijft echter wel liggen op BTC handel, het bewaren van BTC en het peer-to-peer uitwisselen van BTC. Vanwege die functionaliteiten is de app in Amerika tenslotte erg populair geworden. “Never change a winning horse” zo zegt men wel eens. En in het huidige speelveld van de vele cryptoplatformen is een focus op Bitcoin handel toch al erg verstandig, om echt meerwaarde te bieden voor gebruikers die zich voornamelijk of zelfs uitsluitend bezighouden met de handel in Bitcoins. Het bedrijf verwacht verder dat Bitcoin steeds populairder zal worden, als gevolg van de steeds maar toenemende inflatie.

Dit is een samenwerking met Bitcoindaily