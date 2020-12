Xiaomi rolt Android 11 met MIUI 12 uit voor Mi 10 Lite

De update naar Android 11 wordt vanaf nu uitgerold naar de Xiaomi Mi 10 Lite. De uitrol van deze grote update is goed nieuws voor de bezitters van het toestel, want er worden een hoop nieuwe functies toegevoegd.

Mi 10 Lite krijgt Android 11

Gebruikers van de Xiaomi Mi 10 Lite kunnen vanaf nu een nieuwe update binnenhalen voor hun smartphone. In Nederland is de fabrikant begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Mi 10 Lite. Ook in andere Europese landen is de update inmiddels beschikbaar, zo wordt duidelijk. Samen met Android 11 wordt ook MIUI 12 meegeleverd en is een kleine 3GB groot.

Dankzij Android 11 en MIUI 12 kun je profiteren van een hoop nieuwe functies en mogelijkheden. Er is een vernieuwde omgeving voor notificaties, een ultra-energiebesparing modus, verbeterde Dark Mode 2.0 en live wallpapers. Daarbij kun je nieuwe gebaren gebruiken en zijn er meer privacy-opties.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Als deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je Mi 10 Lite.