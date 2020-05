Xiaomi Redmi Note 8T in de aanbieding bij Aldi: dit moet je erover weten

Aldi stunt weer met een smartphone-aanbieding. Dit keer vind je de Xiaomi Redmi Note 8T terug in de schappen voor 157,00 euro. Is het een aanrader?

Xiaomi Redmi Note 8T bij Aldi

De Xiaomi Redmi Note 8T kun je in de komende week bij de Aldi vinden. De smartphone wordt aangeboden voor een prijs van 157 euro, samen met een prepaid-pakket van Aldi Talk. Op het toestel vinden we 6,3 inch beeldscherm met een Full-HD+ resolutie, de Snapdragon 665 octa-core processor, 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte.

Aan de achterkant van de telefoon is een quad-camera te vinden. Dit is een 48 megapixel hoofdcamera, 8MP groothoeklens, 2MP dieptesensor en een 2MP macrosensor. De Xiaomi Redmi Note 8T draait vanuit de doos op Android 9 Pie, al zou op een later moment Android 10 beschikbaar moeten komen. Over Android ligt de MIUI skin, welke flink aanwezig is op het toestel.

Xiaomi rust de Redmi Note 8T verder uit met een 4000 mAh accu welke met 18W opgeladen kan worden. Daarbij is er een 13 megapixel front-camera en is de vingerafdrukscanner aan de achterkant van de telefoon te vinden.

Aanbieding

De aanbieding bij Aldi is dus de Xiaomi Redmi Note 8T voor 157,00 euro. Je krijgt hierbij een prepaid-pakket van 10,00 euro. Houd er wel rekening mee dat een sim-only abonnement al snel (veel) goedkoper is dan een prepaid-pakket. Zie bijvoorbeeld de sim-only aanbiedingen van mei 2020. Het toestel is simlockvrij en kan dus met iedere provider gebruikt worden.

Je kunt de Xiaomi Redmi Note 8T ook bestellen bij Coolblue, Mobiel, Bol.com en Belsimpel.