Xiaomi Redmi Watch 2 Lite en Redmi Buds 3 Pro aangekondigd

Xiaomi heeft in de afgelopen week al de Redmi Note 11-serie aangekondigd. Er zijn door de fabrikant echter nog twee producten gepresenteerd voor de Benelux. Het zijn de Xiaomi Redmi Buds 3 Pro en de Redmi Watch 2 Lite.

Nieuwe smartwatch en headset van Redmi

Redmi is een submerk van Xiaomi. Waar we woensdag al schreven over de Redmi Note 11-serie die is aangekondigd, is het nu de beurt aan twee andere producten. De fabrikant heeft echter nog een aantal producten gepresenteerd, en deze zullen ook in Nederland en België uitgebracht worden. Het zijn de Redmi Watch 2 Lite en de Buds 3 Pro. We zetten de details op een rijtje.

Redmi Watch 2 Lite

Xiaomi heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd in de Redmi-serie. De fabrikant heeft de Xiaomi Redmi Watch 2 Lite gepresenteerd; een horloge met gezondheids- en fitnessfuncties. Hiermee krijg je toegang tot een 1,55 inch beeldscherm, waarbij je kunt kiezen uit meer dan 100 wijzerplaten. Verder kun je kiezen uit 100 trainingsmodi, waarvan 17 professionele modi. Wandelen en hardlopen kunnen automatisch herkend en gestart worden. Op het gebied van gezondheid biedt het toestel SpO2-detectie, hartslagmeting, slaap- en stressniveaumetering, ademhalingstraining en het bijhouden van de menstruatiecyclus. Volgens de fabrikant gaat de accu 10 dagen mee. De prijs van het horloge komt uit op 79,99 euro. Te koop bij MediaMarkt, Amazon en Bol.com.

Redmi Buds 3 Pro

Voor de muziekliefhebbe is er de Redmi Buds 3 Pro. Deze headset is voorzien van ANC ruisonderdrukking waarmee tot 35dB aan geluid weggefilterd kan worden. Op een enkele lading kunnen de earbuds het volgens Xiaomi zes uur uithouden, en dankzij de case kun je deze na tien minuten laden weer drie uur gebruiken. Xiaomi rekent voor de Redmi Buds 3 Pro een bedrag van 79,99 euro. Te koop (ook al voordeliger) bij Amazon, Bol.com en MediaMarkt.