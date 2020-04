Xiaomi laat je binnenkort je smartphone ontgrendelen met een glimlach

Voor wat meer vrolijkheid komt Xiaomi met een nieuwe feature. Als alternatief voor de gezichtsherkenning en vingerafdrukscanner kun je binnenkort je smartphone ontgrendelen met een glimlach.

Glimlach om te ontgrendelen

Xiaomi heeft een voorproefje gedeeld van een nieuwe functie die we in hun toestellen gaan zien. Met Teeth Unlock wordt het mogelijk om je toestel te ontgrendelen door te glimlachen. Xiaomi geeft de volgende uitleg over de nieuwe functie;

“Give Mi a BIG smile that shows off your ivories to unlock your smartphone.”

Het moet allemaal voor wat meer vrolijkheid zorgen. Bij gezichtsherkenning kun je zo boos kijken als je zelf wilt, menig smartphone zal alleen naar de contouren van je gezicht kijken en dan vervolgens je toegang verschaffen tot je telefoon. Teeth Unlock moet er voor zorgen dat je lacht naar je toestel.