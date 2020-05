Xiaomi rolt update uit voor browsers om je niet te laten volgen in incognito

Vorige week kwam Xiaomi negatief in het nieuws. Uit research kwam naar voren dat Xiaomi op grote schaal gegevens verzamelt en onveilig opslaat. Nu komt er een update voor de Mi Browser en Mint Browser.

Opt-out voor volgen in incognito

We schreven vorige week over de dataverzameling door Xiaomi. Tal van dingen werden bijgehouden; welke apps geopend worden, welke muziektrack je afspeelt op je Xiaomi-toestel en ook andere privégegevens worden door de Chinese fabrikant gelogd. Eén van deze dingen is dat browsergegevens van websites die je bezoekt in incognitomodus ook gevolgd worden.

Xiaomi heeft nu een update klaargezet voor de Mint Browser en de Mi Browser die je op Xiaomi-toestellen kunt vinden. Hiermee wordt in ieder geval één probleem gedeeltelijk aangepakt. Je kunt een opt-out instellen zodat (als het goed is) je surfgedrag in incognitomodus niet meer bijgehouden wordt.

We schrijven gedeeltelijk, want het doet ten eerste niks aan de rest van de dataverzameling die door Xiaomi gedaan zou worden, en ook is de optie niet standaard ingeschakeld. Je dient hiervoor drie stappen te doorlopen. Je vindt deze in de browser onder Instellingen > Incognito mode settings > incognito mode. De omschrijvingen zijn dus ook nog eens vaag, terwijl als je deze functie niet ingeschakeld is, gewoon gevolgd kunt blijven worden.