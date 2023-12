Ziggo geeft klanten 25 gratis films van Pathé Thuis

Klanten met een televisieabonnement van Ziggo kunnen de komende weken lekker bankhangen met een film op. De provider geeft je namelijk 25 films cadeau van Pathé Thuis.

Gratis films van Ziggo

Ziggo geeft haar klanten een gratis cadeautje voor de decembermaand. In de periode van 11 december tot en met 7 januari kun je 25 films kijken op Pathé Thuis, helemaal gratis. Het aanbod geldt op 25 films op de videodienst die door Ziggo uit zijn gekozen en geldt voor klanten met interactieve televisie.

Het aanbod van films waaruit je uit kunt kiezen, vind je hierboven. Je vindt bijvoorbeeld de films Hachi, Uncharted, Love Actually, All You Need Is Love, Bad Moms 2 en The Family Man terug in het aanbod.

Om gratis de films te kijken, volg je onderstaande stappen.