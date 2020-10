Huawei Watch GT 2 Pro review: fraai uurwerk houd je bij de tijd

Huawei introduceerde onlangs haar nieuwe smartwatch, de Huawei Watch GT 2 Pro, wat kan je zoal met dit klokje en is deze smartwatch wel zo smart? We hebben het uurwerk van de Chinese fabrikant getest en onze bevindingen delen we graag in deze review van de Watch GT 2 Pro.

Huawei Watch GT 2 Pro review

Huawei is al heel lang geen onbekende speler meer als het gaat om smartphones. Daarbij maakt het sinds enige tijd ook haar eigen slimme horloges. Zodoende heeft Huawei nu ook de Watch GT 2 Pro gelanceerd. Dit horloge is er in twee verschillende kleuren namelijk zwart en grijs, het uurwerk zelf is gemaakt van titanium en glas. Er zijn ook twee verschillende horlogebandjes namelijk een rubberachtige zwarte band, en een grijsbruine lederen horlogebandje.

Het horloge zelf is op het oog zeer aantrekkelijk om te bekijken en we kunnen dan ook niet ontkennen dat dit horloge bij menig outfit zal passen. Het leunt qua design meer naar een casual horloge dan een sporthorloge. Twee knoppen aan de zijkant zorgen voor extra bedieningsgemak op het 1.39 inch AMOLED display kan je middels aanrakingen door alle functies lopen. Het display is zowel binnen als buiten in de zon goed te lezen.

Belangrijk om te weten is dat dit horloge op een eigen besturingssysteem van Huawei draait en niet op Wear OS. Daardoor heb je bij dit horloge geen toegang tot Wear-apps. Maar ook is er geen applicatiewinkel voor extra apps op je Watch GT 2 Pro. Wel zit het horloge standaard al boordevol functies en handigheidjes.

In het horloge vinden we een ingebouwde luidspreker en microfoon, zo is het mogelijk om via de Watch GT 2 Pro te telefoneren. Je hebt hierbij natuurlijk wel een Bluetooth verbinding met je telefoon nodig. De luidspreker van het horloge kan best hard! Het instellen en verbinden met onze smartphone werkt makkelijk, je moet wel even de Huawei Gezondheid-app downloaden voordat je het horloge daadwerkelijk kan koppelen.

Dagelijkse gebruik

Het GT 2 Pro horloge werkt qua navigatie erg makkelijk, de bovenste knop geeft je toegang tot de apps die op het horloge staan en met de onderste knop start je een (sport) activiteit naar keuze. Op de watchface zelf kan je veeg bewegingen maken en ga je snel naar een overzicht van je hartslag, stressniveau, het weerbericht, muziekspeler bediening en een overzicht van je stappen en active minuten. Natuurlijk kan je ook een aantal van deze gegevens laten opnemen in je watchface.

Je kunt notificaties van je telefoon doorspelen naar het horloge, het gaat dan wel om tekst notificaties, afbeeldingen en emoji zijn een obstakel voor de GT 2 Pro. Ook moet je via de Huawei Gezondheid app zelf aangeven van welke apps je de notificaties wilt doorsturen. Het is op het horloge niet mogelijk om ook een antwoord te geven op de notificaties uit bijvoorbeeld WhatsApp of Telegram.

Slaaptracking

Wie geinteresseerd is in het bijhouden van de slaapkwaliteit kan met dit horloge ook prima uit de voeten, ’s nachts zit het horloge ook comfortabel en voel je hem eigenlijk niet zitten. Voor de nacht kan je ook het horloge op stil zetten, het gaat dan niet meer trillen op het moment dat er meldingen zijn.

Gedurende de dag spoort het horloge je je aan een stukje te lopen als je lang hebt stil gezeten. Wat wel vreemd was is dat het horloge soms denkt dat je slaapt als je te lang stil zit, dat is nu 3 keer voorgekomen.

Batterij en opladen

Het opladen van de Huawei Watch GT 2 Pro verloopt met een oplaadpad wat bij het horloge wordt geleverd. Dat opladen zelf verloopt redelijk snel en met een volledige acculading kan je horloge zeker 12 dagen vooruit, ook als je tussendoor wat sportactiviteiten logt en hem gebruikt voor het volgen van je slaap.

Sportactiviteiten

De Huawei Watch GT 2 Pro heeft een rijke ondersteuning voor sporten, van wandelen tot fietsen en van golf tot zwemmen. Maar ook wintersporten en triathlon zijn mogelijk met de GT 2 Pro. Wij hebben het horloge in ieder geval getest tijdens het wandelen en fietsen. Tijdens het fietsen geeft de app om de 5 kilometer een gesproken samenvatting van je prestaties, bijvoorbeeld de gereden afstand, gemiddelde snelheid, gereden tijd en hartslag. Dat is handig want zo hoef je niet persé op het horloge te kijken. Wie dat wel doet ziet daar veel informatie over de huidige activiteit en door te vegen krijg je nog meer informatie te zien.

Een leuke functionaliteit is de “Route Back” functie waarmee je ten alle tijden je route terug naar het startpunt zou moeten vinden. Op het scherm zie je het pad van je route getekend die je naar huis kunt volgen. Helaas is een volledige kaart of turn-based navigatie met het horloge onmogelijk. Na afloop van je training of wedstrijd rekent het horloge je ideale hersteltijd uit en toont deze bovenaan in het activiteiten menu. Ook berekent het horloge je VO2Max waardes op basis van je trainingen.

Met de ingebouwde luchtdruksensor kan je naast het bepalen van de hoogte ook gealarmeerd worden als de luchtdruk plotseling verandert. Dat kan een indicator zijn van mogelijk slecht weer wat op komst is.

Integraties met derden

Voor sporters die zoeken naar een horloge met integratie naar diverse fitness-apps zullen misschien toch even verder moeten kijken dan dit horloge. Hoewel de Huawei Gezondheid app kan synchroniseren naar Google Fit, is de doorgegeven data zeer beperkt. Ook kan het synchroniseren naar MyFitnessPal maar daar houdt het dan ook bij op. Als fervent Strava gebruiker vind ik dit persoonlijk wel jammer, Huawei laat hier echt kansen liggen.

Overige functies

Het horloge heeft ook een ingebouwde SpO2-meter, wat de zuurstofverzadiging in je bloed kan meten. Je start deze meting door de app op te starten en een paar tellen je arm plat te houden. Verder heeft het horloge een ingebouwde kompasfunctie en kan je het weerbericht wat uitgebreider raadplegen. Wie in het weerbericht verder naar beneden veegt ziet daar ook zonsop- en ondergang en maansop- en ondergang, maanfase maar ook de getijden kan je raadplegen vanaf je pols.

Je kan de Watch GT 2 Pro ook gebruiken om je telefoon terug te vinden waarbij je telefoon dan een geluid zal maken. Dat werkt uiteraard alleen als je nog in het bereik van je telefoon bent. Handigheidjes zijn verder de mogelijkheid tot het starten van een timer, een alarm of je kunt de watch gebruiken als stopwatch.

Wie wat muziekale ondersteuning nodig onderweg kan op het horloge maximaal 4 GB aan muziek kwijt, wat dan via Bluetooth naar een headsetje gestuurd kan worden. Wie ook zijn telefoon meeneemt kan vanaf het horloge ook de muziek bedienen op de telefoon.

App

In de Gezondheid app kan je in het verleden terug kijken naar alle verzamelde gezondheidsinformatie. In eerste instantie worden de activiteiten van vandaag getoond, met daarbij grafieken van je hartslag, slaap en stress. Ook kan je in de app je gewicht bijhouden en zien welke sportieve activiteiten je hebt voltooid. De app geeft je dan ook statistieken over je sportactiviteiten en je kan je afgelegde routes nog eens bekijken. De grafieken en details die je hier te zien krijgt zijn interessant en netjes weergegeven.

Om je aan te sporen tot meer beweging geeft de app je ook badges bij het behalen van bepaalde afstanden of prestaties. Via de app kan je ook andere wijzerplaten kiezen en je muziek toevoegen. Verder kan je in de app een wekelijks en maandelijks rapport genereren waarmee je je prestaties in een oogopslag kunt bekijken.

Beoordeling

De Huawei Watch GT 2 Pro is een prachtig horloge die bij iedere outfit past, een fraai AMOLED scherm en leuke handigheidjes op het horloge maken het product interessant. Ook met de app krijg je extra inzichten en het horloge kan tal van informatie geven over je gezondheid. Jammer is dat Huawei wat steken laat vallen op integraties met derden waardoor het horloge net niet af voelt.

Je kunt de Huawei Watch GT 2 Pro kopen bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Amazon.