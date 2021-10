1Password app laat je voortaan veilig wachtwoorden delen met anderen

1Password is één van de verschillende diensten waar je je wachtwoorden kunt opslaan. Een nieuwe update brengt een mogelijkheid om op een veilige manier, wachtwoorden te delen met anderen.

Wachtwoorden delen

Met de nieuwste versie van 1Password wordt het voor gebruikers mogelijk gemaakt om wachtwoorden te delen met iemand anders. Wil je bijvoorbeeld even je Netflix-login delen met je kinderen, of een afgeschermde notitie delen met je partner, dan is het delen van het wachtwoord niet direct de veiligste optie. 1Password speelt daar slim op in. Je kunt je wachtwoord ook delen met degenen zonder 1Password-account.

Dankzij de deelknop, die in de 1Password app te vinden is, kunnen inloggegevens gedeeld worden met de personen die je zelf hebt ingesteld. Ook kan ervoor gekozen worden dat iedereen met de link het wachtwoord kan gebruiken. Standaard is een link 7 dagen geldig, maar dit kan ook ingesteld worden op een uur, een dag, 14 dagen of 30 dagen, of wanneer het item is geopend. Degenen met een 1Password-account kunnen het wachtwoord ook toevoegen aan hun kluis.