Dropbox komt met Passwords-app; een eigen wachtwoordbeheerder

Dropbox is bekend van de online opslagdienst, maar het bedrijf werkt nu ook aan een eigen Passwords-app. Het is een wachtwoordbeheerder waarbij wachtwoorden gesynchroniseerd kunnen worden tussen meerdere apparaten.

Dropbox komt met Passwords

Er komt een nieuwe dienst aan van Dropbox. Het platform heeft in de Google Play Store een nieuwe app genaamd Dropbox Passwords uitgebracht. Met deze toepassing kunnen wachtwoorden beveiligd opgeslagen worden, zoals we dat ook van andere wachtwoordbeheerders kennen. Je wachtwoorden worden centraal opgeslagen, samen met je gebruikersnaam zodat je je direct aan kunt melden bij zowel apps als bij websites.

De opgeslagen wachtwoorden worden gesynchroniseerd tussen alle apparaten. De wachtwoorden in Dropbox Passwords worden beveiligd opgeslagen met encryptie. Op deze manier moeten ze beschermd zijn tegen hacks en alleen voor jou bereikbaar zijn, zo stelt het bedrijf. Op dit moment is de applicatie alleen te gebruiken door degenen die een uitnodiging hebben ontvangen. Later komt de dienst vermoedelijk voor iedereen beschikbaar. Het is niet bekend of de dienst gratis wordt, of dat ervoor betaald moet worden.