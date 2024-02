‘Deze 6 oude Galaxy-toestellen krijgen AI-functies van S24’

Verschillende slimme functies, die geïntroduceerd zijn met de Galaxy S24-serie, komen naar eerder verschenen toestellen. Op internet is een overzicht verschenen, welke toestellen de AI-functies van de S24 krijgen. Dit geldt onder andere voor de Galaxy S23-serie.

AI-functies naar oudere Galaxy

Eerder werd al bekend dat Samsung de update naar One UI 6.1 uit gaat rollen voor eerdere modellen uit de Galaxy-reeks. Echter werd daarmee niet direct bevestigd dat ook de AI-functies uit de Galaxy S24-serie, naar de eerder verschenen toestellen komen. We zien nu dat er gewerkt wordt aan AI-functies voor eerder verschenen toestellen. Tarun Vats laat op het sociale netwerk X weten, dat Samsung voor in totaal zes toestellen AI-functies aan het voorbereiden is.

De Galaxy AI functies omvatten drie opties, welke beschikbaar komen voor de zes modellen. Het gaat hierbij om Circle to Search, Realtime interpretatie en de assistent voor notities en foto’s. Met de interpretatie kan de stijl van een bericht aangepast worden aan verschillende stijlen. De notitie-assistent kan je notities ordenen en direct in een goede vorm zetten, de foto-assistent kan helpen bij het verbeteren van je foto’s. Met Circle to Search kun je wat je ziet op beeld, omcirkelen waarna Google vervolgens op zoek gaat naar datgene.

Zes modellen zullen de update krijgen met de AI-functies. Dit omvat de Galaxy S23-serie, de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5. Om precies te zijn gaat het bij de S23-serie om de Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra en de Galaxy S23 FE. Onbekend is nog wanneer de nieuwe update verschijnt. Enkele oudere toestellen zullen wel de update krijgen naar One UI 6.1, maar dan zonder de AI-functionaliteit.

