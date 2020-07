Alcatel gaat goedkope Alcatel 3X (2020) ook in Nederland uitbrengen

Alcatel presenteerde vorige week haar nieuwe smartphone in het betaalbare segment; de Alcatel 3X (2020). Deze gunstig geprijsde smartphone komt ook naar Nederland, zo geeft de fabrikant nu aan.

Alcatel 3X 2020 komt naar ons land

Goed nieuws voor degenen die op zoek zijn naar een gunstig geprijsde smartphone. Alcatel heeft bekend gemaakt dat het de Alcatel 3X (2020) naar Nederland brengt. Deze smartphone is er al vanaf 159,99 euro.

De smartphone heeft een quad-camera waarmee je de mooiste foto’s moet kunnen schieten. Daarbij heeft de fabrikant het toestel uitgerust met een 6,52 inch HD+ beeldscherm, samen met een 8 megapixel front-camera. De Alcatel 3X (2020) maakt het verder mogelijk om aardig wat bestanden op te slaan, want er is een variant met 64GB geheugen en een versie met 128GB aan interne opslagruimte. Dit kan in beide gevallen uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 256GB.

Alcatel rust de smartphone uit met Android 10, heeft een 3,5 millimeter aansluiting toegevoegd en een vingerafdrukscanner zit aan de achterzijde. De telefoon gaat 159,99 euro kosten voor de 64GB versie en 189,99 euro voor de 128GB versie. Volgens de fabrikant ligt de Alcatel 3X (2020) vanaf 31 juli in de Nederlandse winkels. Bestellen kan al wel, je krijgt dan een gratis TCL Bluetooth Headset cadeau.

Je vindt de telefoon bij Bol.com, Belsimpel.

Tot slot heeft Alcatel laten weten dat het de eerder uitgebrachte Alcatel 1SE (2020) ook uitbrengt als 64GB versie. Deze komt ook 31 juli beschikbaar, voor een bedrag 139,99 euro.

