Alcatel komt met interessante Alcatel 3X (2020) voor 169 euro

Alcatel is bekend van de meer betaalbare smartphones, en breidt het portfolio nu uit met een nieuw model. Het gaat om de Alcatel 3X (2020) welke op de markt verschijnt met een prijskaartje van 169 euro.

Alcatel 3X (2020) aangekondigd

In Europa heeft Alcatel een nieuwe smartphone aangekondigd; de Alcatel 3X (2020). Deze smartphone is voorzien van prima specificaties en krijgt een scherpe prijs van 169 euro. Wat krijg je voor dit bedrag? Allereerst is de smartphone voorzien van Android 10. Echter zijn ook de rest van de specificaties niet mals voor de prijs van het toestel.

Aan boord van de Alcatel 3X (2020) is een MediaTek Helio P22 octa-core chipset. De fabrikant heeft daarbij twee varianten aangekondigd; de 4GB RAM met 64GB opslag of de 6GB RAM met 128GB opslagruimte. Dit geheugen kan in beide gevallen uitgebreid worden met een geheugenkaart. Verder is er een 6,52 inch display met een HD+ resolutie en een 20:9 beeldverhouding. Er is Bluetooth 5.0, WiFi 2.4 GHz, USB-C en een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Alcatel heeft de vingerafdrukscanner aan de achterzijde geplaatst, samen met een quad-camera. Wel zit er tussen de twee versies wat verschil. De 64GB-versie beschikt over een 16MP hoofdlens, 5MP groothoek, 2MP diepte en 2MP macrolens, en een 8MP front-camera. De 128GB-versie krijgt een 48MP hoofdcamera mee, samen met een 5MP groothoek, 2MP diepte en 2MP macrolens. Aan de voorzijde is deze versie voorzien van een 13 megapixel front-camera.

De Alcatel 3X (2020) is verder voorzien van een 5000 mAh accu. Het opladen daarvan duurt wel wat langer, namelijk zo’n 3,5 uur. Over een release naar Nederland is nog niets bekend, al verwachten we hem wel in ons land. In Italië komt het toestel vanaf volgende week op de markt.