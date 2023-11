AliExpress brengt met ‘Choice’ je bestelling in 5 dagen thuis

Een nieuwe stap van de Chinese webwinkel AliExpress. Je kunt vanaf nu bij een groot aantal producten, je bestelling binnen vijf werkdagen in huis hebben. Dit vind je terug onder het AliExpress Choice label.

AliExpress Choice

AliExpress heeft een nieuwe service gelanceerd die consumenten snellere levering met gratis verzending biedt. Soms kan het wekenlang duren totdat je bestelde product bij je thuis afgeleverd wordt. In de afgelopen tijd vind je al een hoop producten die binnen 12 dagen geleverd kunnen worden, maar de Chinese webwinkel gaat nu nog een stap verder.

De nieuwe service, genaamd AliExpress Choice, garandeert levering binnen vijf werkdagen voor artikelen die uit China komen. In de AliExpress app en op de AliExpress website kunnen consumenten zoeken naar producten met het Choice label. Deze producten worden gratis verzonden als de bestelling boven de 10 euro is. AliExpress kan gratis verzending aanbieden omdat Choice-producten worden vervoerd door Cainiao, een wereldwijde speler in e-commerce logistiek, zo laat het bedrijf Alibaba weten.

De Choice-producten vind je terug op de website van AliExpress.