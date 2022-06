Android 13 Beta 3 beschikbaar: dit zijn de nieuwe functies

Google heeft een nieuwe versie uitgebracht van Android 13. Met de derde bèta zijn enkele verschillende verbeteringen doorgevoerd, die handig van pas komen bij de nieuwe Android-versie. Wat is er allemaal nieuw in Android 13 Beta 3?

Android 13 Beta 3

Een nieuwe bètaversie is beschikbaar van Android 13. Met Android 13 Beta 3 zien we een reeks nieuwe functionaliteit die toegevoegd wordt aan de Android-versie. Tijdens Google I/O werd Android 13 definitief aangekondigd en wisten we precies welke verbeteringen er uitgerold werden. Dit hebben we samengevat in het artikel over de nieuwe functies in Android 13. Nu worden daar nog verschillende opties aan toegevoegd.

Gebruikers kunnen met de snelle zoekbalk in de Pixel Launcher de optie inschakelen om ook direct op het web te zoeken, met de zoekgeschiedenis aan. Met de zoekfunctie kun je ook direct zoeken op Google Maps of YouTube. Google heeft verder het klembord verbeterd, al is niet duidelijk welke verbeteringen precies zijn doorgevoerd. De klembord-functie is slimmer in Android 13 en laat je eerst bijvoorbeeld tekst en afbeeldingen bewerken, voordat je deze plakt.

Verder zien we wat kleine aanpassingen, zoals de duidelijkere aanduiding van de balk voor de veegbewegingen en wat bugfixes. Deze hebben onder andere te maken met de Material You-interface.