Android 13 QPR3 Beta 3.2 brengt tal van connectiviteits-verbeteringen

Android 14 is weliswaar volop in ontwikkeling; de verbeteringen voor Android 13 worden niet vergeten. Google heeft nu Android 13 QPR3 Beta 3.2 uitgebracht, waarbij er veel bugfixes doorgevoerd worden.

Android 13 QPR3 Beta 3.2

Een nieuwe bètaversie van Android 13 is uitgebracht. Het gaat om een bugfix-update waarmee een aantal zaken worden opgelost. Fabrikanten kunnen hiermee vervolgens aan de slag om de nieuwe build beschikbaar te stellen voor hun toestellen. Voor het zover is, moet deze versie uiteraard nog wel uit bèta. Google spreekt over een kleine release; getuige ook deze versie van de build.

We zien vooral verbeteringen voor de connectiviteit. Hieronder hebben we de changelog voor je neergezet met alle verbeteringen. Degenen die zich aangemeld hebben voor het bètaprogramma kunnen de update vanaf nu verwachten op hun toestel.