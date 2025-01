Android Update Bulletin week 1: deze toestellen kregen updates

De eerste editie van het Android Update Bulletin voor 2025 staat voor je klaar. Net als voorgaande maanden en jaren, zetten we hierin op een rijtje welke updates er zijn uitgerold in de afgelopen week. Welke updates zijn er verspreid?

Android updates in week 1

In de eerste week van 2025 zijn er maar weinig updates verspreid voor de verschillende Android-apparaten. Het is er zelfs nog maar beperkt gebleven tot eentje. Met dank aan lezer Oscar komen we te weten dat er een OnePlus-toestel is bijgewerkt met een update.

OnePlus Nord CE 3 Lite: beveiligingsupdate december 2024

We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Wanneer je een update krijgt, ontvangen we heel graag een screenshot met de informatie in een mailtje. Deze mag gestuurd worden naar redactie@droidapp.nl.