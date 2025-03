Android Update Bulletin week 13: deze toestellen kregen updates

In de laatste week van de maand maart zijn weer enkele updates verspreid. In het Android Update Bulletin van week 13 zetten we op een rij, welke toestellen updates hebben mogen ontvangen.

Android updates in week 13

Doorgaans is het een stuk rustiger met updates in de laatste week van de maand. Dat valt in deze week wel mee, waarbij toch aardig wat toestellen een update hebben gekregen. In het Android Update Bulletin zetten we elke zondag op een rijtje, welke modellen een nieuwe update hebben ontvangen.

Krijg jij een update binnen? Dan horen we dat heel graag van je. Stuur ons een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl. Alvast hartelijk dank!

Motorola

Motorola Edge 50 Neo: beveiligingsupdate maart

Nokia

Nokia X30: beveiligingsupdate maart (dank, Kevin)

OnePlus

OnePlus 11: beveiligingsupdate februari en verbeteringen (link)

Samsung