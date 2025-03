Android Update Bulletin week 12: deze toestellen kregen updates

Het was weer een week met updates. De toestellen die zijn bijgewerkt met een update, zetten we ook deze week op een rijtje in het Android Update Bulletin. Wat waren de updates van week 12?

Android updates in week 12

In de twaalfde week van het jaar 2025 zijn weer meerdere updates verspreid. Om je een compleet overzicht te geven, zetten we de updates van afgelopen week op een rijtje in het Android Update Bulletin. Van de week werd bijvoorbeeld bekend gemaakt dat vanaf begin april Samsung begint met de uitrol van Android 15 met One UI 7.

En met onze edities kunnen we je hulp heel goed gebruiken! Wanneer je een update krijgt, ontvangen we heel graag een screenshot met de informatie in een mailtje. Deze mag gestuurd worden naar redactie@droidapp.nl.

Samsung