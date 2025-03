Android Update Bulletin week 10: deze toestellen kregen updates

De tiende week van 2025 is voorbij. DroidApp zet in het Android Update Bulletin op een rij, welke toestellen zijn bijgewerkt met een update. Dat doen we ook met week 10.

Android updates in week 10

Het is weer zondag, en dus vind je op DroidApp een nieuw overzicht met de updates die in de afgelopen week zijn verschenen. Voornamelijk zagen we nieuwe security-patches voorbij komen. Google presenteerde de beveiligingsupdate van maart. Maar er waren meer updates. Dat lees je in deze nieuwe editie van het Android Update Bulletin.

Krijg je een update binnen? Dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje, met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl! Dan nemen we ‘m mee in de berichtgeving!

Google

Honor

Honor MagicPad 2: Android 15 (thanks Jelmer)

Nokia

Nokia X30: beveiligingsupdate februari (thanks, Kevin)

Samsung