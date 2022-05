Android Update Bulletin week 18: deze toestellen kregen updates

Deze week werd de beveiligingsupdate van mei aangekondigd door Google. Dat betekent niet dat eerder verschenen updates niet meer uitgerold worden. Ook in week 18 zijn de nodige updates verschenen. Die zet DroidApp op een rij in het Android Update Bulletin van week 18.

Android updates in week 18

In de afgelopen week heeft Google voor Android beveiligingsupdate mei vrijgegeven. Deze update zal naar verwachting in de komende dagen de eerste toestellen bereiken. In de afgelopen week zijn er wel meerdere toestellen voorzien van andere updates. DroidApp zet deze iedere week op een rijtje in het Android Update Bulletin, met deze week het overzicht van week 18.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden!

Nokia

Samsung

Samsung Galaxy S10 Lite: beveiligingsupdate april met One UI 4.1

Sony