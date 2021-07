Android Update Bulletin week 28: deze toestellen kregen updates

Deze week werden er verschillende Android-apparaten bijgewerkt met een update. Een software-update, of versie-update; we zetten de details op een rij van de updates in week 28.

Android updates in week 28

Een nieuwe beveiligingsupdate voor een smartphone, en een Android-update voor een tablet. Verschillende apparaten zijn in week 28 bijgewerkt met een update. In onze rubriek ‘Android Update Bulletin’ zetten we op een rijtje welke smartphones en andere Android-apparaten zijn bijgewerkt met een nieuwe update.

Nokia

Nokia 8.3: beveiligingsupdate juli 2021

Samsung

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, laat dan een reactie achter onder dit bericht of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!