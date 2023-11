Android Update Bulletin week 44: deze toestellen kregen updates

Iedere zondag lees je bij DroidApp welke toestellen in de afgelopen week zijn geüpdatet. Dat doen we ook vandaag, met een nieuwe editie van het Android Update Bulletin. Welke toestellen zijn voorzien van een update in week 44?

Android updates in week 44

In week 44 zijn er weer meerdere Android-updates uitgerold voor de verschillende toestellen. Zoals je van DroidApp gewend bent, zetten we die iedere zondag voor je op een rijtje. Bij het ene toestel ging het om een grote update, bij andere toestellen om kleinere updates. Samsung begon in ieder geval deze week met de uitrol van Android 14! De beveiligingsupdate van november verwachten we in de komende week, dus dan zal het ook weer drukker worden met de verspreiding van updates.

Goed om te weten; we schrijven niet over ieder toestel een artikel, maar als je de updates aan ons doorgeeft, nemen we hem altijd mee in het Android Update Bulletin!

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk aanbieden. Krijg je een beveiligingsupdate of Android versie-update op je smartphone of tablet binnen, dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Motorola

Motorola Edge 40 Neo: beveiligingsupdate oktober

OnePlus

OnePlus Nord 3: beveiligingsupdate oktober

Samsung

Xiaomi