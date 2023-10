Android Update Bulletin week 43: deze toestellen kregen updates

In de laatste week van oktober werden er nog verschillende toestellen bijgewerkt met een update. Een beveiligingsupdate of Android-update; de verschillende updates die zijn verspreid, zetten we voor je op een rijtje in het Android Bulletin van week 43.

Android updates in week 43

DroidApp zet iedere week op een rij welke toestellen bijgewerkt zijn met een update. De ene keer is dit een beveiligingsupdate, de andere keer een tussentijdse update, of juist een grote Android-update. In de laatste week van oktober is dit ook weer gedaan door fabrikanten, en dus is het tijd om de balans op te maken over week 43.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk aanbieden. Krijg je een beveiligingsupdate of Android versie-update op je smartphone of tablet binnen, dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Nokia

Nokia XR21: beveiligingsupdate oktober

Nokia X30: beveiligingsupdate oktober

Samsung