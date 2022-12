Android Update Bulletin week 50: deze toestellen kregen updates

We naderen langzaam het einde van het jaar. Dat betekent niet dat fabrikanten al met vakantie zijn en geen updates meer uitrollen. Dat zien we ook deze week terug, want verschillende toestellen zijn bijgewerkt met een update. Het overzicht van deze week vind je in het Android Update Bulletin van week 5. Het was een drukke week.

Android updates in week 50

We hebben een nieuw overzicht voor je met de updates die in de afgelopen week zijn verschenen. DroidApp deelt iedere week een handig overzicht hiermee. Verzameld dankzij jullie tips en informatie die beschikbaar komt. Om die reden zijn jullie tips over updates zeker van belang, zodat we een zo compleet mogelijk beeld kunnen geven van de updates. In week 50 zijn weer de nodige updates verschenen, welke dat zijn, zetten we hieronder op een rijtje.

Asus

Asus Zenfone 9: Android 13

Motorola

Motorola Edge 20: beveiligingsupdate december

Nokia

Nokia 8.3: beveiligingsupdate november

OnePlus

OnePlus 10T: Android 13

Samsung

Sony

Heb je nou ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!