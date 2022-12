Android Update Bulletin week 49: deze toestellen kregen updates

Wekelijks hebben we een overzicht voor je met welke smartphones en andere Android-apparaten een nieuwe update hebben mogen ontvangen. Dat is ook in de afgelopen zeven dagen gebeurd. Welke updates er zijn uitgerold, lees je terug in het Android Update Bulletin van week 49.

Android updates in week 49

Dag in dag uit worden er smartphones en andere Android-apparaten bijgewerkt met updates. Dat zagen we ook in de afgelopen week terug, waarbij er zowel beveiligingsupdates als Android 13-updates voorbij kwamen. De updates van week 49, hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Deze week verscheen verder de beveiligingsupdate december.

Heb je nou ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Google

Nokia

Nokia X10: Android 13

Nokia X20: Android 13

Samsung