Android Update Bulletin week 47: deze toestellen kregen updates

Iedere week zet DroidApp op een rijtje welke smartphones, tablets en smartwatches een nieuwe update hebben mogen ontvangen. In het Android Update Bulletin van week 47 wordt duidelijk dat er een hoop toestellen een update hebben mogen ontvangen, waaronder updates naar Android 13.

Android updates in week 47

We naderen het eind van de maand november. Meerdere fabrikanten hebben in de afgelopen week hun toestellen nog voorzien van een nieuwe update. Niet alleen met beveiligingsupdates, maar ook Android 13 hebben we weer meermaals voorbij zien komen. Ben je benieuwd of, en zo ja (indien bekend) wanneer jouw smartphone of tablet wordt bijgewerkt naar Android 13? Raadpleeg dan ons handige Android 13 Update overzicht. Tevens verscheen in de afgelopen week het Nederlandse updateschema van Samsung met de updateplannen naar Android 13.

Heb jij een update binnengekregen, of krijg je in de komende week een update voor je smartphone of tablet binnen? Dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje, graag met een screenshot.

Nokia

Realme

Realme GT 2 Pro: Android 13 met oktober-update (bedankt, Stephen)

Realme GT Master Edition: combinatie van beveiligingsupdate oktober en november (bedankt, Marck)

Samsung