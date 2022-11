Android Update Bulletin week 46: deze toestellen kregen updates

Het was weer een drukke week met updates. Bij verschillende fabrikanten werd de update naar Android 13 uitgerold. Daarnaast werden ook weer de nodige beveiligingsupdates en optimalisatie-updates verspreid. Een overzicht van de updates in week 46, lees je in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 46

Sinds een aantal weken zijn fabrikanten bezig met het uitrollen van Android 13 naar verschillende toestellen. Vooral Samsung pakt het echt serieus aan en vergeet daarbij zelfs nu al, zo snel, de goedkopere toestellen niet. In de afgelopen week zijn ook weer ander soort updates uitgerold, zoals beveiligingsupdates. Zoals je van ons gewend bent, zetten we in het Android Update Bulletin op een rijtje welke smartphones en andere Android-apparaten een update hebben mogen ontvangen.

Heb jij een update binnengekregen, of krijg je in de komende week een update voor je smartphone of tablet binnen? Dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje, graag met een screenshot.

Nokia

Nokia 5.3: beveiligingsupdate november

