Samsung Galaxy Tab S8-serie: Android 13 update is vanaf nu beschikbaar

Samsung heeft Android 13 klaargezet voor de Samsung Galaxy Tab S8-serie. De drie tablets uit de serie krijgen de nieuwste Android-versie, samen met One UI 5. Eerder werden al verschillende andere apparaten van Samsung bijgewerkt naar Android 13.

Android 13 voor Galaxy Tab S8

Samsung is de laatste weken ontzettend druk bezig met het updaten van haar vele apparaten naar Android 13. Eerder werden bijvoorbeeld al de Galaxy A53, A33, Note 20, S22, S21 en de S20-serie bijgewerkt naar de nieuwste versie, samen met One UI 5. De Samsung Galaxy Tab S8-serie is nu de volgende in dit rijtje. In Nederland en Belgiƫ wordt de update vanaf nu uitgerold naar de Samsung Galaxy Tab S8, de Tab S8+ en de Tab S8 Ultra. Als we afgaan op de informatie die nu beschikbaar is, krijgen de 5G-modellen de update als eerst aangeboden.

De nieuwe update brengt een hoop verbeteringen naar de drie tablets. Gebruikers kunnen in de Kleurenpalet modus meer kleuren kiezen waarmee de interface aangepast wordt op de ingestelde achtergrond. Verder kun je nog meer inzicht krijgen in de privacy en beveiliging van je toestel, kun je de nieuwe Onderhoudsstand gebruiken, is de camera-app vernieuwd en kun je nu per app instellen in welke taal je deze wilt gebruiken.

Zoals gezegd wordt de update vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy Tab S8-serie. Als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je tablet.