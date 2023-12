Android Update Bulletin week 51: deze toestellen kregen updates

Gedurende de week rollen fabrikanten updates uit voor hun toestellen. Dat is ook in de afgelopen week gebeurd. DroidApp zet voor je op een rijtje welke toestellen zijn geüpdatet in week 51. De één na laatste week van het jaar 2023.

Android updates in week 51

We gaan naar de één na laatste week van het jaar 2023. Zo voor het einde van het jaar worden nog een reeks updates uitgerold naar de verschillende modellen. Iedere week zet DroidApp in een overzicht welke smartphones en andere apparaten bijgewerkt zijn met een update. Dat is deze week als volgt;

Motorola

Motorola Edge 30 Ultra: Android 14

Nokia

Nokia X10: beveiligingsupdate november

Nothing

Nothing Phone 2: Android 14 met Nothing OS 2.5

Samsung