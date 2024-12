Android Update Bulletin week 51: deze toestellen kregen updates

Dat het bijna het einde van het jaar is, weerhoudt fabrikanten er niet van om updates te verspreide. Een nieuwe reeks updates zijn uitgerold in de afgelopen week. Welke dat precies zijn, zetten we op een rij in het Android Update Bulletin van week 51.

Android updates in week 51

De 51e week van 2024 ligt achter ons, en dus is het tijd om de balans op te maken. Welke smartphones en tablets zijn in de afgelopen week voorzien van een nieuwe update? Iedere week lees je dat terug op DroidApp, in een nieuwe editie van het Android Update Bulletin.

Nokia

Nokia G50: beveiligingsupdate december (bedankt, Jan)

Nokia X30: beveiligingsupdate december

Nothing

Nothing Phone (2): Android 15 met OxygenOS 3.0

Nothing Phone (2a): Android 15 met OxygenOS 3.0

