Android Update Bulletin week 7: deze toestellen kregen updates

In de afgelopen week zijn meerdere smartphones weer bijgewerkt met een update. DroidApp zet iedere week op een rij, welke toestellen er zijn bijgewerkt met een update. Dit zijn de updates van week 7.

Android updates in week 7

In het Android Update Bulletin zetten we op een rijtje welke toestellen, welke updates hebben mogen ontvangen. Het was een vrij rustige updateweek, maar dat mag de pret niet drukken. In de komende weken verwachten we weer meer updates; en we horen heel graag van je, als je een update binnenkrijgt op je toestel. Stuur ons een screenshot in een mailtje, naar redactie@droidapp.nl. Op die manier kunnen we een zo compleet mogelijk beeld schetsen.

OnePlus

OnePlus Nord CE 3 Lite: Android 15

Samsung