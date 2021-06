Apple TV uitgebracht voor Android TV

Google heeft de applicatie van Apple toegelaten voor Android TV. Het televisieplatform van Google laat je vanaf nu Apple TV installeren.

Apple TV op je Android TV

De dienst Apple TV van Apple is vanaf nu te vinden in de Play Store voor Android TV. Ook NVIDIA Shield TV is door de zoekmachinegigant toegelaten in de downloadwinkel voor Android TV. De dienst werkt op alle Android TV-apparaten. Met de dienst kun je je favoriete programma’s, series en films terugvinden. Je kunt je abonneren op kanalen die je interesseren. Iedere maand worden Apple TV Originals toegevoegd aan de dienst.

Bron foto: Google Play Store

Apple TV+ kost je 4,99 euro per maand. Je abonnement kun je met andere gezinsleden delen.