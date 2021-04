Apple wil iMessage niet uitbrengen voor Android, omdat het hen pijn doet

Tijdens het proces tussen Apple en Epic Games heeft Apple zich uitgelaten over iMessage voor Android. De dienst komt definitief niet naar het OS van Google, omdat het meer kwaads dan goeds brengt voor Apple, zo stelt het bedrijf.

Geen iMessage voor Android

De kans dat Apple haar berichtendienst iMessage nog uit gaat brengen voor Android, is ver weg. iMessage is het berichtensysteem binnen iOS en het ecosysteem van Apple. In de rechtszaak met Epic Games, waar Apple nu in verwikkeld is, heeft Apple zich uitgelaten op de vraag waarom iMessage niet beschikbaar is gesteld voor Android. De vraag kwam aan de orde doordat Epic Games blijft proberen aan te tonen dat Apple het platform en de App Store gebruikt voor het creëren van een monopolie.

iMessage is vooral in de Verenigde Staten populair. In Europa wordt de dienst ook wel gebruikt, maar minder omdat hier meer gebruik gemaakt wordt van WhatsApp. Uit documenten blijkt dat Apple wel degelijk de mogelijkheden bekeek om iMessage uit te brengen voor Android. Een crossplatform-oplossing zou echter, volgens Craig Federighi van Apple, ervoor zorgen dat ouders met een iPhone, hun kind een Android-toestel zou geven. Een voormalig Apple-werknemer stelt dat in 2016 gesteld werd dat iMessage de meest moeilijke reden is om af te stappen van een Apple-product.

De rechtszaak is gestart door Epic Games. Zij stellen dat Apple teveel macht heeft en gebruikers binnen het iOS-systeem houdt. Vorig jaar kwam Epic Games met een eigen betaalsysteem voor Fortnite om zo niet teveel commissie af te hoeven dragen aan Apple. Dat pikte Apple niet en verwijderde Fortnite uit de App Store. Ook Google haalde Fortnite uit de Google Play Store om vergelijkbare redenen.