Belastingaangifte 2023: doe aangifte inkomstenbelasting via de app

Het moment van het jaar is weer aangebroken dat je de belastingaangifte kunt doen. Met de Aangifte 2023 app kun je snel en handig direct de aangifte inkomstenbelasting indienen. Wat moet je weten over de app?

Belastingaangifte app

Direct je belastingzaken regelen via de handige app van de Belastingdienst. Dat is ook dit jaar weer mogelijk. De Belastingdienst heeft hiervoor de Aangifte app bijgewerkt met een update, zodat deze klaar is voor het jaar 2024. Vanaf vandaag, 1 maart, kun je de aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2023. De aangifte dient voor 1 mei binnen te zijn.

Om de applicatie te gebruiken, dien je ook de DigiD app op je smartphone of tablet te hebben, waarop je de belastingaangifte doorstuurt. Via de Aangifte app kun je ook je belastingaangifte doorgeven met een fiscale partner. Wel dien je dan de DigiD app op zijn of haar smartphone te gebruiken.

De Belastingaangifte app kan je helpen met het snel indienen van je aangifte, al dien je dan wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Je kunt de applicatie niet gebruiken als;

niet het hele jaar dezelfde fiscale partner had

uw woning hebt gekocht of verkocht en daardoor aftrekbare kosten had

een restschuld voor een vroegere eigen woning had

uw woning tijdelijk verhuurde, bijvoorbeeld via Airbnb

een onderneming had

aandeel in een onverdeelde erfenis had

inkomsten uit overig werk had

in het buitenland woonde

inkomsten uit het buitenland had

bezittingen in het buitenland had

co-ouder was, en uw minderjarige kind niet op uw adres ingeschreven stond

aftrekposten had, zoals giften, zorgkosten of studiekosten

Indien je de app niet kunt gebruiken, dien je je belastingaangifte in te dienen via de website van de Belastingdienst. De app kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.