Betalen met smartphone immens populair; enorme stijging met vorig jaar

In vergelijking met vorig jaar betalen we overduidelijk veel meer met de smartphone. Een meerderheid van de Nederlanders betaalt inmiddels bij de kassa met zijn of haar mobiele telefoon, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Betalen met smartphone is populair

We gebruiken onze mobiele telefoon steeds vaker om mee te betalen. Het gaat om een flinke stijging, zo blijkt uit cijfers van creditcardmaatschappij Visa. Zij hebben een onderzoek gepubliceerd, waaruit de nieuwe cijfers naar voren komen.

Volgens de informatie gebruikt 53 procent van de Nederlands zijn of haar smartphone om mee te betalen in een winkel. Dit is een flinke stijging van 39 procent ten opzichte van vorig jaar. Positief zijn mensen die mobiel betalen over de snelheid en de veiligheid. Ook biedt het goed overzicht van de uitgaven.

In 44 procent van de gevallen wordt in een restaurant ook de fooi digitaal afgerekend. Volgens het onderzoek is er nog angst onder gebruikers dat de (digitale) fooi niet bij het bedienend personeel terechtkomt. Daarom wordt daarvoor nog vaak munt- of briefgeld gebruikt. We zouden wel graag mobiel/digitaal willen betalen bij rommelmarkten, openbare toiletten en bij kleine winkels. Daar is niet altijd de mogelijkheid om digitaal een betaling te doen.

Contant geld wordt steeds minder gebruikt. In de leeftijdscategorie van 36 tot 45 jaar gebruikt 36 procent weleens mobiel betalen. Dat is een stijging van 29 procent. Onder de 36 jaar gebruikt circa 31 procent nooit contant geld. Opvallend is dat ouderen boven de 60 jaar ook nu vaker (52 procent) ervoor kiezen om de portemonnee thuis te laten en de smartphone mee te nemen.