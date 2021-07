Bevestigd: OnePlus Nord 2 krijgt MediaTek-chipset met AI

Hoewel we nog in afwachting zijn van wanneer OnePlus haar nieuwe smartphone aankondigt, krijgen we van de fabrikant nu alvast wel de eerste informatie over de OnePlus Nord 2. Het nieuws gaat over de processor, enkele features en dus de naam van het toestel.

OnePlus Nord 2 met MediaTek-chipset

We kunnen binnenkort een nieuwe smartphone verwachten van OnePlus. Nadat vorige maand de OnePlus Nord CE 5G aangekondigd werd, zien we binnen afzienbare tijd de OnePlus Nord 2. De smartphone kan gezien worden als de opvolger van de OnePlus Nord, die de OnePlus-ervaring bood voor een interessante prijs. Blijkbaar lopen de zaken goed met de Nord-reeks, want de tweede generatie komt eraan.

Eerder verschenen render van de OnePlus Nord 2

OnePlus heeft nu in een persbericht laten weten dat de naam OnePlus Nord 2 inderdaad de naam wordt van het toestel. Daarbij komen we te weten dat de telefoon uitgerust zal zijn met een MediaTek-processor. Hiermee is dit toestel de eerste smartphone van OnePlus dat voorzien wordt van een chipset van MediaTek. Overigens doen tegenwoordig smartphones met een MediaTek chipset zeker niet meer onder voor een toestel met een Snapdragon. De Nord 2 zal een MediaTek Dimensity 1200 AI chipset krijgen. De toevoeging AI staat voor de verschillende kunstmatige intelligentie toevoegingen die door de fabrikanten toegevoegd worden aan de Nord 2. OnePlus heeft het daarbij over verbeteringen voor de camera, sneller gamen en verbeteringen voor het beeldscherm van de smartphone.

De OnePlus Nord 2 krijgt bijvoorbeeld in de camera de optie om AI te activeren. Hiermee kan de telefoon de beste instellingen toepassen voor 22 verschillende scenario’s. Ook voor nachtfoto’s moet dit de kwaliteit ten goede komen. Bij het beeldscherm moet de AI Color Boost techniek ervoor zorgen dat de kleuren van het scherm spatten. Verder zijn er technieken voor het beter afstellen van de helderheid van het scherm en betere gaming-prestaties.