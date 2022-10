BNNVARA komt met interactieve game ‘Oordeel’: dit is het doel

BNNVARA heeft een nieuwe applicatie uitgebracht die dient als interactieve game tussen verschillende generaties. Jongeren en ouders of verzorgers kunnen via deze weg gemakkelijk zaken bespreekbaar maken.

Oordeel

Er is een nieuwe interactieve game uitgebracht door Nederlandse omroep BNNVARA. De omroep wil met de nieuwe game ‘Oordeel’ gesprekken op gang helpen tussen verschillende generaties. Dit kan gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen en kan bijvoorbeeld goed van pas komen tussen jongeren en ouders. De applicatie is gelanceerd met vandaag in gedachten. Op 11 oktober is het namelijk National Coming Out Day, waarbij aandacht gevraagd wordt voor het moment dat iemand openlijk uitkomt voor dienst genderidentiteit of seksuele voorkeur. Een spannend moment, want hoe reageren je ouders op dit nieuws?

De interactieve game moet de drempel hierin verlagen en het gesprek tussen kinderen en ouders op gang helpen. Uit onderzoeken en peilingen blijkt dat ouders niet altijd het juiste kennisniveau hebben over dit soort zaken. Het brengen van deze kennis kan ervoor zorgen dat het een meer open houding aanneemt, wat het gesprek met kinderen helpt.

De werking

Maar hoe werkt het spel? BNNVARA zegt hierover het volgende;

Het spel start simpelweg met de vraag: “Hé pap/mam/verzorger, doe eens ’n oortje in?”. Beide spelers dragen één (draadloos) oortje. Quizmaster Jurre Geluk laat via elk oortje een ander fragment horen. Beide spelers bespreken vervolgens wat zij gehoord hebben om zo tot een gesprek en gezamenlijk eindoordeel te komen.

Tijdens het spel mogen beide spelers zélf bepalen welke maatschappelijke onderwerpen zij willen bespreken met de ander. De topics zijn: Uiterlijk, LHBTIQ+, Natuur, Liefde & Relaties, Klimaatverandering, Mentale Gezondheid, Gender, Racisme, Drugs, Duurzaamheid en Geld.

Je kunt Oordeel spelen via deze link. Je kunt de toepassing het best op de smartphone gebruiken.