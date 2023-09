BuitenBeter app compleet in het nieuw na update

De BuitenBeter app is een fijne applicatie voor het doorgeven van meldingen aan de gemeente. De applicatie is nu bijgewerkt met een update. Deze brengt een compleet nieuw design voor de applicatie. Hierbij is het melden van problemen eenvoudiger geworden en is de interface moderner.

BuitenBeter app in het nieuw

In de oude versie van BuitenBeter moest je altijd per regel aangeven wat er was, waar het was en dergelijke informatie. En je had de mogelijkheid om één foto mee te sturen met je melding. Maar met de nieuwe versie van de app is het een stuk eenvoudiger gemaakt om zaken te melden, en kan je ook drie foto’s mee sturen met de melding.

Als je de app opent krijg je nu meteen de vraag wat het probleem is. Vervolgens kan je een keuze maken uit een categorie waar de melding onder valt en dan heb je de mogelijkheid om foto’s toe te voegen. Ik heb ook het idee dat de foto’s scherper zijn vergeleken met voorheen. Tot slot wordt er gevraagd voor de locatie. Dit is nu ook met meer opties mogelijk. Voorheen kon je een adres intypen of locatie bepalen, maar nu kan je ook kiezen om de locatie van de foto te pakken.

Doordat je nu dus niet meer per regel steeds zelf aan moet geven wat er is, de omschrijving ervan en dergelijke, is het eigenlijk nog sneller om een melding te maken. Iets wat wel gemist moet worden, is de geschiedenis van eerdere meldingen. Zo had ik bijvoorbeeld op vrijdag een melding gemaakt via de app, alleen deze zie ik nu niet meer terug in ‘mijn meldingen’.

Overigens zal de app nog meer functionaliteiten krijgen zoals ‘gevolgde meldingen’ en ‘in de buurt’. Mijn vermoeden is dat je bij ‘in de buurt’ meldingen van andere mensen kunt zien. Dit zal toegevoegd worden met een latere update. De update die nu gedownload kan worden, is beschikbaar in de Google Play Store. Om de BuitenBeter app te gebruiken, dient je gemeente samen te werken met dit platform.