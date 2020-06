Bunq V3 app uitgebracht: gebruikers niet blij

Bank Bunq heeft een nieuwe applicatie uitgebracht, genaamd Bunq V3. Deze applicatie wordt echter ondanks zijn nieuwe functies niet echt met open armen ontvangen door de klanten.

Bunq V3

Voor Android en iOS heeft Bunq een nieuwe versie uitgebracht van haar bank-app. Hierbij wordt gesproken over Bunq V3, de nieuwe naam van de applicatie. Hierbij is de applicatie voorzien van een compleet nieuw design, waarbij je onder andere in één oogopslag ziet hoeveel tijd en Co2 je hebt bespaard met je bankzaken bij Bunq. Hiervoor kun je bij de bank kiezen uit verschillende lidmaatschappen.

Je kunt een gezamenlijk doel aanmaken in de app, en zien hoeveel donaties je al hebt. Daarbij kun je een zogenoemde ‘Tribe’ starten en de groene impact samen met je vrienden vergroten. Tevens is de grote plus-knop nieuw, welke onderin beeld is te vinden. Gebruikers zijn echter niet blij met deze update. Zo zouden tijdelijk zakelijke rekeningen niet zichtbaar zijn, zitten er bugs in, zijn functies moeilijk te vinden en stuiten gebruikers op nog meer problemen.

Klanten van de bank kunnen de Bunq V3 app downloaden uit de Google Play Store. Volgens Bunq moeten gebruikers vooral wennen aan de nieuwe app.