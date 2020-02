Byte app: nieuwe vermakende video-app als alternatief voor Vine

Vine was jarenlang een populair platform waarbij je video’s kon delen van maximaal 6 seconden. Inmiddels staat er een opvolger klaar van de makers; Byte.

De app Vine is sinds drie jaar niet meer te gebruiken. Echter is er nu een alternatief; Byte, opgericht door Dom Hofmann, één van de bedenkers van video-app Vine. De werking van de applicatie is vrijwel gelijk aan die van Vine want het doel is het delen van video’s met een maximale tijdsduur van 6 seconden.

Je kunt een video direct vanuit de camera-app uploaden of vanuit je mediabibliotheek. Hierbij kun je er ook voor kiezen om meerdere filmpjes achter elkaar te zetten, te wisselen tussen de camera aan voor- en achterkant en je kunt verschillende bewerk-tools gebruiken. Naast het delen van eigen filmpjes kun je natuurlijk ook de video’s van anderen bekijken. Andere video’s kun je liken of een reactie op achterlaten. Met de zoekfunctie kun je de leukste video’s opzoeken, gesorteerd op categorie zoals huisdieren, fitness, reizen en vele anderen.

